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Факти / Світ

G7 закликали Росію звільнити українських моряків

Глави МЗС країн Великої сімки закликали РФ звільнити українських моряків і повернути Україні захоплені в Керченській протоці кораблі.

G7 закликали Росію звільнити українських моряків

Міністри закордонних справ країн країн G7 (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія) закликають Росію звільнити захоплених у полон українських моряків.

– Немає виправдання застосуванню Росією військової сили проти українських кораблів та персоналу.

Ми закликаємо до стриманості, належної поваги міжнародного права і запобігання подальшої ескалації, – зазначається у заяві.

Світова дипломатія не виключає введення нових санкцій проти Росії та закликає виконувати Мінські угоди для досягнення миру на Донбасі.

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– Економічні санкції можуть бути зняті тільки в тому випадку, якщо РФ повністю виконає домовленості, але ми також готові зробити подальші обмежувальні заходи, якщо дії Росії цього вимагатимуть, – резюмували в заяві.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликає зберегти посередницьку роль Німеччини та Франції у вирішенні конфлікту на Донбасі.

Фото: УНІАН

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