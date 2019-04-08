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Факты / Мир

Австрия поддерживает санкции ЕС против России

Россия нарушила международное право, когда аннексировала Крым, поэтому Вена поддерживает санкции против нее.

Австрия поддерживает санкции ЕС против России

Австрия поддерживает санкции, введенные ЕС против Российской Федерации, поскольку она нарушила международное право.

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль сообщила, что санкции, которые были введены против РФ с 2014 года, недавно продлили еще на полгода.

Она также отметила, что Австрия никогда не выходила из них, поскольку считает аннексию Крыма нарушением международного права.

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К слову, ранее Карин Кнайсль заявляла, что Австрия поддерживает независимость и суверенитет Украины, однако постоянный диалог с Россией также важен.

Напомним, сенаторы США предлагают ужесточить санкции против России из-за вмешательства в выборы 2016 года.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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