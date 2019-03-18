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Атака в Керченском проливе: Австралия ввела санкции против 7 россиян

В список санкций Австралии попали россияне, причастные к перехвату украинских кораблей в Керченском проливе.

Атака в Керченском проливе: Австралия ввела санкции против 7 россиян

Австралия ввела новые санкции против России из-за агрессии в Керченском проливе.

В черный список попали 7 граждан РФ, причастных к перехвату украинских кораблей, в результате чего в плен попали военные моряки нашей страны.

Кроме этого, по словам министра иностранных дел Австралии Маризы Пейн, ее страна наказала санкциями трех главарей террористов ОРДЛО.

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Пейн призвала Россию немедленно освободить пленных украинцев и выразила твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

Как сообщалось, ЕС ввел индивидуальные санкции против 8 россиян из-за агрессии в Керченском проливе.

Источник: МИД Австралии

Фото: Голос Севастополя

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