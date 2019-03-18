В список санкций Австралии попали россияне, причастные к перехвату украинских кораблей в Керченском проливе.
Австралия ввела новые санкции против России из-за агрессии в Керченском проливе.
В черный список попали 7 граждан РФ, причастных к перехвату украинских кораблей, в результате чего в плен попали военные моряки нашей страны.
Кроме этого, по словам министра иностранных дел Австралии Маризы Пейн, ее страна наказала санкциями трех главарей террористов ОРДЛО.
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Пейн призвала Россию немедленно освободить пленных украинцев и выразила твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.
Как сообщалось, ЕС ввел индивидуальные санкции против 8 россиян из-за агрессии в Керченском проливе.
Источник: МИД Австралии
Фото: Голос Севастополя