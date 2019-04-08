Росія порушила міжнародне право, коли анексувала Крим, тому Відень підтримує санкції проти неї.

Австрія підтримує санкції, введені ЄС проти Російської Федерації, оскільки вона порушила міжнародне право.

Глава МЗС Австрії Карін Кнайсль повідомила, що санкції, які були введені проти РФ з 2014 року, нещодавно продовжили ще на півроку.

Вона також зазначила, що Австрія ніколи не виходила з них, оскільки вважає анексію Криму порушенням міжнародного права.

Читайте: Атака у Керченській протоці: Австралія ввела санкції проти 7 росіян

До слова, раніше Карін Кнайсль заявляла, що Австрія підтримує незалежність і суверенітет України, однак постійний діалог з Росією також важливий.

Нагадаємо, сенатори США пропонують посилити санкції проти Росії через втручання у вибори 2016 року.