У Санкт-Петербурзі сфотографували нову табличку у вигляді “нардгробку” Володимиру Путіну.
У Санкт-Петербурзі зафіксували новий випадок появи на вулиці міста “надгробку” президенту Росії Володимиру Путіну.
На табличці було нанесено напис “Політичний труп у Російській Федерації” і “роки життя” Путіна – 1952-2019.
Очевидці “надгробку” у підпису до знімку звернули увагу, що висловлювати розчарування політикою Путіна “стає у Росії традицією”.
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Нагадаємо, раніше інший “надгробок” Путіну з’явився перед Ісаакіївським собором у Санкт-Петербурзі.
Фото: Агіт Росія
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