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У Пітері встановили другий “надгробок” Путіну за тиждень

У Санкт-Петербурзі сфотографували нову табличку у вигляді “нардгробку” Володимиру Путіну.

У Пітері встановили другий “надгробок” Путіну за тиждень

У Санкт-Петербурзі зафіксували новий випадок появи на вулиці міста “надгробку” президенту Росії Володимиру Путіну.

На табличці було нанесено напис “Політичний труп у Російській Федерації” і “роки життя” Путіна – 1952-2019.

Очевидці “надгробку” у підпису до знімку звернули увагу, що висловлювати розчарування політикою Путіна “стає у Росії традицією”.

Читайте: Новий таємний план Росії: Путін на обкладинці Time

Нагадаємо, раніше інший “надгробок” Путіну з’явився перед Ісаакіївським собором у Санкт-Петербурзі.

Фото: Агіт Росія

Джерело: Медуза

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