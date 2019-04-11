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Факты / Мир

Ким Чен Ын: На санкции нужно отвечать ударами

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что нужно наносить удары по тем странам, которые пытаются санкциями влиять на республику.

КНДР

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна должна отвечать на санкции, которыми пытаются на нее повлиять, нанесением ударов.

По его словам, удары стоит наносить по тем странам, которые считают, что могут “поставить КНДР на колени”.

Ким Чен Ын добавил, что такие действия только подтверждают, что правительство страны проводит правильную политику.

Он считает, что экономика Северной Кореи должна опираться на свои ресурсы и технологии.

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К слову, во время переговоров Ким Чен Ына и Дональда Трампа КНДР не просила снять все санкции.

Источник: Yonhap

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