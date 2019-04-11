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Кім Чен Ин: На санкції потрібно відповідати ударами

Глава КНДР Кім Чен Ин заявив, що потрібно наносити удари по тих країнах, які намагаються санкціями впливати на республіку.

КНДР

Глава КНДР Кім Чен Ин заявив, що країна повинна відповідати на санкції, якими намагаються на неї вплинути, нанесенням ударів.

За його словами, удари варто наносити по тих країнах, які вважають, що можуть “поставити КНДР на коліна”.

Кім Чен Ин додав, що такі дії тільки підтверджують, що уряд країни проводить правильну політику.

Він вважає, що економіка Північної Кореї повинна спиратися на свої ресурси і технології.

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До слова, під час переговорів Кім Чен Ина і Дональда Трампа КНДР не просила зняти всі санкції.

Джерело: Yonhap

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