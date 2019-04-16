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Факты / Мир

Из-за Ассанжа Эквадор страдает от миллионов кибератак

На сайты госучреждений Эквадора осуществили почти 40 млн кибератак с момента решения страны лишить основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа политического убежища.

Из-за Ассанжа Эквадор страдает от миллионов кибератак

Из-за массовых кибератак в Эквадоре больше всего пострадали Министерство иностранных дел, Центральный банк, президентская канцелярия, Служба внутренних доходов, а также несколько других министерств и университетов.

– Эквадор подвергся почти 40 млн кибератак с момента лишения Джулиана Ассанжа политического убежища, – завил заместитель министра информационных и коммуникационных технологий Эквадора Патрисио Реал.

Политик отмечает, что кибератаки начались 11 апреля и в основном осуществляются из Бразилии, США, Нидерландов, Румынии, Германии, Франции, Австрии, Великобритании и самого Эквадора.

Читайте: Патриарх Кирилл или Лев Толстой? Пользователи сети не узнали Джулиана Ассанжа

– Ни одно учреждение до сих пор не сообщило о краже информации или потере данных, – отмечает представитель Министерства телекоммуникаций Эквадора Хавьер Хара.

Ранее Факты ICTV писали, кто такой Джулиан Ассанж и почему его арестовали.

Источник: AFP

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