На сайти держустанов Еквадору здійснили майже 40 млн кібератак з моменту рішення країни позбавити засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа політичного притулку.

Від масових кібератак у Еквадорі найбільше постраждали Міністерство закордонних справ, Центральний банк, президентська канцелярія, Служба внутрішніх доходів, а також кілька інших міністерств і університетів.

– Еквадор зазнав майже 40 млн кібератак від моменту позбавлення Джуліана Ассанжа політичного притулку, – завив заступник міністра інформаційних і комунікаційних технологій Еквадору Патрісіо Реал.

Політик зазначає, що кібератаки почалися 11 квітня і в основному здійснюються з Бразилії, США, Нідерландів, Румунії, Німеччини, Франції, Австрії, Великобританії та самого Еквадору.

Читайте: Патріарх Кирило чи Лев Толстой? Користувачі мережі не впізнали Джуліана Ассанжа

– Жодна установа досі не повідомила про крадіжку інформації або втрату даних, – зазначає представник Міністерства телекомунікацій Еквадору Хав’єр Хара.

Раніше Факти ICTV писали, хто такий Джуліан Ассанж та чому його заарештували.