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Патріарх Кирило чи Лев Толстой? Користувачі мережі не впізнали Джуліана Ассанжа

Поліція Лондона сьогодні заарештувала засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Ця подія викликала бурхливу реакцію соцмереж, оскільки на кадрах відео 47-річний чоловік більше схожий на старця.

Джуліан Ассанж арешт

Арешт Джуліана Ассанжа розбурхав соцмережі – на відео затримання у старці, якого виводять лондонські поліцейські з посольства Еквадору, практично неможливо впізнати  47-річного засновника WikiLeaks.

Багато хто звернув увагу на зовнішність чоловіка – за п’ять років він змінився до невпізнання.

Він більше нагадує патріарха Кирила або російського письменника Льва Толстого.

Читайте: Перше відео арешту Ассанжа

 

Нагадаємо, сьогодні Джуліана Ассанжа затримала поліція Лондона у посольстві Еквадору, де він жив з 2012 року. Влада Еквадору позбавила його притулку і запросила британську поліцію.

Фото: скрін відео RT

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