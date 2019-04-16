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Мы все вместе восстановим Нотр-Дам – Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что пострадавший от пожара Собор Парижской Богоматери будет восстановлен.

Мы все вместе восстановим Нотр-Дам – Макрон

– Нотр-Дам мы будем восстанавливать все вместе. Это часть нашей французской судьбы, – написал Эммануэль Макрон в Twitter.

По его словам, со вторника начинается общенациональный и международный сбор пожертвований на реставрацию Собора Парижской Богоматери.

Макрон подчеркнул, что удалось избежать наихудшего сценария развития событий – пожарные спасли фасад собора и его башни.

Тем временем, по информации местных СМИ, семья французских бизнесменов и коллекционеров произведений искусства Пино уже выделила 100 млн евро на восстановление Нотр-Дама.

Читайте: Видео пожара в соборе Парижской Богоматери

Напомним, возгорание в Соборе Парижской Богоматери началось вечером 15 апреля. Обрушился шпиль и две трети кровли. Основную конструкцию удалось спасти. Утром пожар ликвидирован. Факты ICTV следят за событиями вокруг пожара в соборе Парижской Богоматери в онлайн-трансляции.

Источник: Emmanuel Macro

Фото: скин видео pscp.tv

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