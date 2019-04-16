Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що постраждалий від пожежі Собор Паризької Богоматері буде відновлено.
– Нотр-Дам ми будемо відновлювати всі разом. Це частина нашої французької долі, – написав Еммануель Макрон у Twitter.
За його словами, з вівторка починається загальнонаціональний і міжнародний збір пожертвувань на реставрацію Собору Паризької Богоматері.
Макрон підкреслив, що вдалося уникнути найгіршого сценарію розвитку подій – пожежники врятували фасад собору і його вежі.
Тим часом, за інформацією місцевих ЗМІ, сім’я французьких бізнесменів і колекціонерів творів мистецтва Піно вже виділила 100 млн євро на відновлення Нотр-Даму.
Читайте: Відео пожежі в Соборі Паризької Богоматері
Нагадаємо, загоряння в Соборі Паризької Богоматері почалося ввечері 15 квітня. Обвалився шпиль і дві третини покрівлі. Основну конструкцію вдалося врятувати. Вранці пожежу ліквідовано. Факти ICTV стежать за подіями навколо пожежі в соборі Паризької Богоматері в онлайн-трансляції.
Джерело: Emmanuel Macro
Фото: скін відео pscp.tv