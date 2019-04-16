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Ми всі разом відновимо Нотр-Дам – Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що постраждалий від пожежі Собор Паризької Богоматері буде відновлено.

Ми всі разом відновимо Нотр-Дам – Макрон

– Нотр-Дам ми будемо відновлювати всі разом. Це частина нашої французької долі, – написав Еммануель Макрон у Twitter.

За його словами, з вівторка починається загальнонаціональний і міжнародний збір пожертвувань на реставрацію Собору Паризької Богоматері.

Макрон підкреслив, що вдалося уникнути найгіршого сценарію розвитку подій – пожежники врятували фасад собору і його вежі.

Тим часом, за інформацією місцевих ЗМІ, сім’я французьких бізнесменів і колекціонерів творів мистецтва Піно вже виділила 100 млн євро на відновлення Нотр-Даму.

Читайте: Відео пожежі в Соборі Паризької Богоматері

Нагадаємо, загоряння в Соборі Паризької Богоматері почалося ввечері 15 квітня. Обвалився шпиль і дві третини покрівлі. Основну конструкцію вдалося врятувати. Вранці пожежу ліквідовано. Факти ICTV стежать за подіями навколо пожежі в соборі Паризької Богоматері в онлайн-трансляції.

Джерело: Emmanuel Macro

Фото: скін відео pscp.tv

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