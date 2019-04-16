Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о начале сбора средств на восстановление собора Нотр-Дам де Пари.

Представители французского Фонда наследия запустили национальную кампанию по сбору денежных средств на восстановление одного из главных исторических символов Парижа.

Эммануэль Макрон публично призвал присоединиться к сбору средств и уже откликнулись многие организации, компании и меценати по всему миру, пообещав выделить деньги на реставрацию Собора Парижской Богоматери.

Миллиардеры Франсуа-Анри Пино и Бернар Арно пожертвовали €300 млн на восстановление Нотр-Дама.

Мэр Парижа Анна Идальго заявила, что из городского бюджета выделят €50 млн.

Еще €10 млн обеспечат из бюджета региона Иль-де-Франс.

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Утром 16 апреля пожар полностью взят под контроль. По словам начальника парижской пожарной охраны генерала Жан-Клода Галле, теперь необходимо достичь охлаждения здания, которое очень разогрелась во время пожара.

От обвала удалось спасти основную несущую конструкцию, башни главного фасада, а также колокола. Крыша обрушилась на две трети, разрушены часы и шпиль, вокруг которого располагались скульптурные группы из 12 апостолов и четырех крылатых тетраморф – символов евангелистов.

Напомним, пожар в Соборе Парижской Богоматери, который начался вечером 15 апреля и продолжалась более 12 часов, ликвидирован.