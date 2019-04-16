Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про початок збору коштів на відновлення собору Нотр-Дам де Парі.

Представники французького Фонду спадщини запустили національну кампанію зі збору коштів на відновлення одного з головних історичних символів Парижа.

Еммануель Макрон публічно закликав приєднатися до збору коштів і вже відгукнулися багато організацій, компаній і меценатів по всьому світу, пообіцявши виділити кошти на реставрацію Собору Паризької Богоматері.

Мільярдери Франсуа-Анрі Піно і Бернар Арно пожертвували €300 млн на відновлення Нотр-Дама.

Мер Парижа Анна Ідальго заявила, що з міського бюджету виділять €50 млн.

Ще €10 млн забезпечать з бюджету регіону Іль-де-Франс.

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Вранці 16 квітня пожежу повністю взято під контроль. За словами начальника паризької пожежної охорони генерала Жан-Клода Галле, тепер необхідно досягти охолодження будівлі, яка дуже розігрілася під час пожежі.

Від обвалу вдалося врятувати основну тримальну конструкцію, вежі головного фасаду, а також дзвони. Дах обвалився на дві третини, зруйновані годинник і шпиль, навколо якого розташовувалися скульптурні групи з 12 апостолів і чотирьох крилатих тетраморфів – символів євангелістів.

Нагадаємо, пожежу в Соборі Паризької Богоматері, яка почалася ввечері 15 квітня і тривала більше 12 годин, ліквідовано.