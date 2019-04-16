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Факты / Мир

Собор Парижской Богоматери не поджигали – следователи

Следователи отбрасывают умышленный поджог собора Парижской Богоматери в Париже.

Собор Парижской Богоматери не поджигали – следователи

Причина пожара в соборе Парижской Богоматери – случайное возгорание. Такую версию рассматривают французские следователи.

Эксперты не нашли улик, которые бы могли указывать на то, что кто-то умышленно поджог памятник архитектуры в Париже.

В рамках расследования будут опрошены рабочие пяти компаний, работавшие во время реставрации крыши Нотр-Дама.

Читайте: Пожар в Соборе Парижской Богоматери (ОНЛАЙН)

Как известно, в плане ремонта собора было заявлено завершение  работ в 2022 году.

К слову, ранее пожарные высказали предположение, что вероятно причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могли стать ремонтные работы.

Источник: AP

Фото: Getty Images

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