Следователи отбрасывают умышленный поджог собора Парижской Богоматери в Париже.
Причина пожара в соборе Парижской Богоматери – случайное возгорание. Такую версию рассматривают французские следователи.
Эксперты не нашли улик, которые бы могли указывать на то, что кто-то умышленно поджог памятник архитектуры в Париже.
В рамках расследования будут опрошены рабочие пяти компаний, работавшие во время реставрации крыши Нотр-Дама.
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Как известно, в плане ремонта собора было заявлено завершение работ в 2022 году.
К слову, ранее пожарные высказали предположение, что вероятно причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могли стать ремонтные работы.
Источник: AP
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