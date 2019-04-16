Слідчі відкидають навмисний підпал собору Паризької Богоматері у Парижі.

Причина пожежі у соборі Паризької Богоматері – випадкове загоряння. Таку версію розглядають французькі слідчі.

Експерти не знайшли доказів, які б могли вказувати на те, що хтось навмисне підпалив пам’ятник архітектури у Парижі.

У рамках розслідування будуть опитані робочі п’яти компаній, що працювали під час реставрації даху Нотр-Дама.

Читайте: Пожежа в Соборі Паризької Богоматері (ОНЛАЙН)

Як відомо, у плані ремонту собору було заявлено завершення робіт у 2022 році.

До слова, раніше пожежні висловили припущення, що ймовірно причиною пожежі у соборі Паризької Богоматері могли стати ремонтні роботи.

Джерело: AP