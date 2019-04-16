Собор Парижской Богоматери горит уже три часа. Возле Нотр-Дам де Пари собрались люди, они молятся и поют песни.

Возле собора Парижской Богоматери собрались тысячи людей, многие из них стоят на коленях и молятся.

На площади Сан-Мишель люди негромко поют, некоторые держатся за руки.

У самого собора собрались французы и на коленях поют Аве Марию.

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Напомним, что горит собор Парижской Богоматери, в здании обвалились шпиль и крыша. В результате пожара никто не пострадал, сейчас собор продолжают тушить пожарные, однако представитель МВД Франции заявил, что Нотр-Дам возможно не удастся спасти.