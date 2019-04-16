Собор Паризької Богоматері горить вже три години. Біля Нотр-Дам де Парі зібралися люди, вони моляться і співають пісні.
Біля собору Паризької Богоматері зібралися тисячі людей, багато хто з них стоїть на колінах і молиться.
A prayer is organized in front of the Cathedral, magnificent #NotreDame. #Parispic.twitter.com/l2mhd56jU9
— Bhat Burhan (@bhattburhan02) 15 апреля 2019 г.
На площі Сан-Мішель люди неголосно співають, деякі тримаються за руки.
У самого собору зібралися французи і на колінах співають Аве Марію.
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Нагадаємо, що горить собор Паризької Богоматері, в будівлі обвалилися шпиль і дах. В результаті пожежі ніхто не постраждав, зараз собор продовжують гасити пожежні, проте представник МВС Франції заявив, що Нотр-Дам можливо не вдасться врятувати.