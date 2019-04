Біля собору Паризької Богоматері зібралися тисячі людей, багато хто з них стоїть на колінах і молиться.

A prayer is organized in front of the Cathedral, magnificent #NotreDame. #Parispic.twitter.com/l2mhd56jU9

— Bhat Burhan (@bhattburhan02) 15 апреля 2019 г.