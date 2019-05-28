В понедельник, 27 мая, парламент Австрии выразил вотум недоверия правительству Себастьяна Курца, а сегодня президент страны Александр Ван дер Беллен отправил его в отставку.

Отставка правительства Себастьяна Курца обусловлена ​​Конституцией Австрии, поскольку накануне Национальный совет выразил ему недоверие.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен поручил министрам выполнять свои обязанности до формирования нового правительства, а обязанности вице-канцлера возложил на министра финансов Хартвига ​​Льогера.

Новое правительство Австрии могут сформировать к концу недели, или на следующей.

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Напомним, 27 мая нижняя палата парламента Австрии поддержала вотум недоверия правительству канцлера Себастьяна Курца из-за скандального видео, которое заставило бывшего вице-канцлера Штрахе уйти в отставку и подорвало имидж Партии свободы.

Немецкие СМИ обнародовали видео со скрытых камер, на котором Штрахе якобы беседует с племянницей российского олигарха, близкого к Владимиру Путину, и договаривается о поддержке на выборах.

На днях Австрия заявила, что поддерживает санкции ЕС против Российской Федерации.

Источник: APA