В понедельник, 27 мая, парламент Австрии выразил вотум недоверия правительству Себастьяна Курца, а сегодня президент страны Александр Ван дер Беллен отправил его в отставку.
Отставка правительства Себастьяна Курца обусловлена Конституцией Австрии, поскольку накануне Национальный совет выразил ему недоверие.
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен поручил министрам выполнять свои обязанности до формирования нового правительства, а обязанности вице-канцлера возложил на министра финансов Хартвига Льогера.
Новое правительство Австрии могут сформировать к концу недели, или на следующей.
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Напомним, 27 мая нижняя палата парламента Австрии поддержала вотум недоверия правительству канцлера Себастьяна Курца из-за скандального видео, которое заставило бывшего вице-канцлера Штрахе уйти в отставку и подорвало имидж Партии свободы.
Немецкие СМИ обнародовали видео со скрытых камер, на котором Штрахе якобы беседует с племянницей российского олигарха, близкого к Владимиру Путину, и договаривается о поддержке на выборах.
На днях Австрия заявила, что поддерживает санкции ЕС против Российской Федерации.
Источник: APA