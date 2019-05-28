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Через зв’язки з РФ: уряд Австрії відправили у відставку

У понеділок, 27 травня, парламент Австрії висловив вотум недовіри уряду Себастіана Курца, а сьогодні президент країни Александр Ван дер Беллен відправив його у відставку.

Через зв’язки з РФ: уряд Австрії відправили у відставку

Відставка уряду Себастіана Курца обумовлена Конституцією Австрії, адже напередодні Національна рада висловила йому недовіру.

Президент Австрії Александр Ван дер Беллен доручив міністрам виконувати свої обов’язки до формування нового уряду, а обов’язки віце-канцлера поклав на міністра фінансів Хартвіга Льогера.

Новий уряд Австрії можуть сформувати до кінця тижня, або ж на наступному.

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Нагадаємо, 27 травня нижня палата парламенту Австрії підтримала вотум недовіри уряду канцлера Себастіана Курца через скандальне відео, яке змусило колишнього віце-канцлера Штрахе піти у відставку та підірвало імідж Партії свободи.

Німецькі ЗМІ оприлюднили відео з прихованих камер, на якому Штрахе нібито розмовляє з племінницею російського олігарха, наближеного до Володимира Путіна, та домовляється про підтримку на виборах.

Днями Австрія заявила, що підтримує санкції ЄС проти Російської Федерації.

Джерело: APA

Фото: Dreamstime

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