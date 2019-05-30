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Факти / Світ / Росія

Заборона на космос: РФ потрапила в чорний список США

Росію включили у список країн, послугами яких заборонено користуватися під час проведення космічних запусків з 31 грудня 2022 року.

Заборона на космос: РФ потрапила в чорний список США

Міністерство оборони США включило Росію в список країн, послугами яких заборонено користуватися під час проведення космічних запусків з 31 грудня 2022 року.

– Метою правил є заборонити присудження контрактів на комерційні супутникові послуги іноземній особі, якщо укладення такого контракту створить неприйнятний ризик кібербезпеки, – йдеться в повідомленні управління Пентагону з питань закупівель.

31 травня 2019 року документ з оновленими правками набуде чинності.

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Росія поповнить перелік держав, серед яких Китай, КНДР, Іран, Судан і Сирія, послугами яких заборонено користуватися під час проведення запусків комерційних супутників з 31 грудня 2022 року.

До речі, раніше вчені заявили, що політ на Марс скоротить життя астронавтів на 2,5 року.

Джерело: Федеральний реєстр США

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