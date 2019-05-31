Главой штаб-квартиры ООН в Женеве стала россиянка Татьяна Валова.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш назначил главой штаб-квартиры ООН Татьяну Валову.

Валовая 35 лет в журналистике, дипломатии и на государственной службе. Она сменит датчанина Майкла Меллера, который занимал эту должность ранее.

Татьяна Валовая в 1980-х годах работала в Экономической газеты журналистом. В 1989 году она заняла пост секретаря постоянного представительства России при ЕС в Брюсселе.

В 1999-2012 годах Валова работала в департаменте международного сотрудничества правительства РФ, а после этого работала министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

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К слову, во время проведения заседания Международного трибунала по морскому праву Украина потребовала от РФ немедленного освобождения своих моряков.

Источник: ООН