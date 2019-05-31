Главою штаб-квартири ООН у Женеві стала росіянка Тетяна Валова.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш призначив главою штаб-квартири ООН Тетяну Валову.

Валова 35 років у журналістиці, дипломатії і на державній службі. Вона змінить датчанина Майкла Меллера, який займав цю посаду раніше.

Тетяна Валова у 1980-х роках працювала журналістом Економічної газети. У 1989 році вона зайняла пост секретаря постійного представництва Росії при ЄС у Брюсселі.

У 1999-2012 роках Валова працювала у департаменті міжнародного співробітництва уряду РФ, а після цього працювала міністром по інтеграції і макроекономіки Євразійської економічної комісії.

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До речі, під час проведення засідання Міжнародного трибуналу з морського права Україна вимагає від РФ негайного звільнення своїх моряків.

Джерело: ООН