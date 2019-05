Канцлером Австрии впервые в истории страны стала женщина. Бригитте Бирляйн назначил на эту должность президент Австрии Александр ван дер Беллен. Ранее Бирляйн возглавляла Конституционый суд.

Она будет возглавлять правительство до сентября, когда в Австрии должны состояться парламентские выборы.

In unserer Verfassung ist grundgelegt, dass an dem Punkt, an dem wir jetzt stehen, der Bundespräsident eine Person als Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin auszusuchen hat. Brigitte #Bierlein wird von mir zur #Bundeskanzlerin der Republik #Österreich ernannt. (1/3) pic.twitter.com/DlnX6wunDh

— A. Van der Bellen (@vanderbellen) 30 мая 2019 г.