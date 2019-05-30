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Канцлером Австрии впервые стала женщина

Канцлером переходного правительства в Австрии стала Бригитте Бирляйн.

Канцлером Австрии впервые стала женщина

Канцлером Австрии впервые в истории страны стала женщина. Бригитте Бирляйн назначил на эту должность президент Австрии Александр ван дер Беллен. Ранее Бирляйн возглавляла Конституционый суд.

Она будет возглавлять правительство до сентября, когда в Австрии должны состояться парламентские выборы.

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Напомним, что в понедельник, 27 мая, парламент Австрии выразил вотум недоверия правительству Себастьяна Курца, а 28 мая президент страны Александр Ван дер Беллен отправил его в отставку.

Источник:  A. Van der Bellen

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