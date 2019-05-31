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Избран новый глава СММ ОБСЕ в Украине

Турецкий дипломат Яшар Халит Чевик был избран новым главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

ОБСЄ

На заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене прошла церемония передачи полномочий новому главе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Яшар Халит Чевик сменил на посту бывшего заместителя госсекретаря министерства иностранных дел Турции Эртурула Апакана.

На церемонии генеральный секретарь организации Томас Гремингер вручил медаль ОБСЕ Эртурулу Апакану.

Читайте:  Наблюдатели ОБСЕ прибудут в Украину на парламентские выборы

К слову, главой штаб-квартиры ООН в Женеве стала россиянка Татьяна Валова.

Источник: ОБСЕ

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