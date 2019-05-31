PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Обрано нового голову СММ ОБСЄ в Україні

Турецький дипломат Яшар Халіт Чевік був обраний новим главою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

ОБСЄ

На засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні пройшла церемонія передачі повноважень новому главі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Яшар Халіт Чевік змінив на посту колишнього заступника держсекретаря міністерства закордонних справ Туреччини Ертурула Апакана.

На церемонії генеральний секретар організації Томас Гремінгер вручив медаль ОБСЄ Ертурулу Апакану.

Читайте: Спостерігачі ОБСЄ прибудуть в Україну на парламентські вибори

До речі, главою штаб-квартири ООН у Женеві стала росіянка Тетяна Валова.

Джерело: ОБСЄ

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Спостерігачі ОБСЄ прибудуть в Україну на парламентські вибори
Кучма зустрівся з головою місії ОБСЄ Апаканом
ОБСЄ зафіксувала черги за паспортами РФ на Донбасі – хто отримує
У “ДНР” почали збирати заявки на отримання паспортів РФ
ОБСЄ зафіксувала Гради біля окупованого Луганська
Росія хоче легітимізувати вторгнення на Донбас – Україна в ОБСЄ
Підривають врегулювання конфлікту – ОБСЄ про російські паспорти на Донбасі
ОБСЄ вимагає поновити пасхальне перемир’я на Донбасі
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка