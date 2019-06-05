Судьбоносное для Украины решение – немедленно освободить украинские корабли Бердянск, Никополь и Яны Капу и передать их Украине, а также немедленно освободить 24 украинских военнослужащих и позволить им вернуться в Украину. Вердикт трибунала ООН по морскому праву раздался ровно через полгода после нападения русских на украинские корабли в Керченском проливе.

Иск к России подала Украина. Дипломаты хорошо понимают, что это дело на несколько лет вперед. Но временные меры, объявленные судом – это хоть и не окончательная, но победа. Против решения голосовал только один судья. Он – русский.

До 25 июня Россия должна отчитаться о выполнении приказа. МИД Украины уже передал в Москву ноту с требованием указать время и место передачи захваченных моряков и кораблей. Ответа пока нет. Россия уже не первый год демонстрирует, что ей наплевать на международные правила.

Аргумент России: дело не подпадает под юрисдикцию международного трибунала. Ведь он не может рассматривать вопросы, связанные с военными действиями. Так они написали в своих объяснениях. Но в этом случае россияне попали в ловушку своей же лжи. Ведь до сих пор они категорически отрицали вооруженный конфликт. Мол, было простое нарушение границы. Украинских моряков военнопленными не признавали.

Судьи постановили: украинцы не выполняли военных действий, а просто шли из одного порта в другой. Поэтому под юрисдикцию трибунала подпадают. Российская тактика не сработала. Но сейчас весь мир думает: какую же стратегию Москва выберет далее?

В истории не было ни одного случая невыполнения решений трибунала.

Россия с трибуналом дело уже имела. В 2013-м ФСБ захватила судно Arctic Sunrise с экипажем экологов Green Peace за попытку высадиться на нефтедобывающей платформе в Баренцевом море. Тогда развитие событий было схоже с нынешним. Москва сначала также не признавала решение трибунала с требованием отпустить активистов. Но потом ситуация изменилась – Россия отпустила судно и даже выплатила определенную компенсацию, но сделала это так, чтобы это не выглядело как решение трибунала.

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Каким же будет нынешний сценарий Москвы? Версия первая – она ​​все-таки выполнит решение трибунала. Но позже указанного срока – 25 июня и совсем под другим соусом. Версия вторая – Москва откажется отпускать украинских моряков. Но Запад может дожать. Правда, это вариант – не быстрый. И вариант третий московского сценария – ни на какие уступки Кремль не пойдет. И тогда на Россию ждут новые санкции. Их уже заранее называют гамбургскими.

России уже приходилось попадать в тиски международной юстиции.

В начале 2000-х за долги правительства перед частной швейцарской компанией Россия едва не потеряла даже боевые самолеты. Их арестовали прямо на авиасалоне в Ле Бурже.

Задерживали в пользу швейцарской фирмы Нога и учебный парусник, а также коллекцию музейных картин. Однако в случае с украинскими кораблями на такие решительные шаги рассчитывать не стоит.

А вот что может сработать, так это отказ многих стран предоставлять разрешение заходить в свои порты. С этим Москва также уже сталкивалась. Во время недавнего дефиле российского авианосца Адмирал Кузнецов из России в Сирию. Ни одно из европейских государств не дало добро на его обслуживание – поскольку все понимали, что под обычным походом на самом деле крылось участие в войне в Сирии. Корабль пришлось с позором заправлять посреди моря.

Выполнит ли Кремль решение трибунала в Гамбурге

Запад уже устал от сознательного игнорирования Кремлем международных правил. И это может сыграть на пользу Киеву. Морское право – наиболее стабильное из всех сфер юстиции, потому что большинство правил работают не годами, а уже веками. Поэтому существует много рычагов давления на море – запрета на пользование проливами, на транспортировку нефти и газа через подводные трубопроводы и тому подобное.

К тому же, нынешний иск Украины против России в международных судах – далеко не единственный. И невыполнение уже принятых решений существенно ослабит позицию Кремля в следующих процессах. Уже через неделю в Гааге международный трибунал начнет слушания по иску Украины о нарушении его прав как прибрежного государства.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что НАТО призывает Россию выполнить требования Международного трибунала.