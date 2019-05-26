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Факты / Украина / Политика

НАТО призывает Россию выполнить требования Международного трибунала

НАТО продолжает призывать Россию вернуть Украине задержанных моряков и военные корабли.

нато

Североатантичний альянс призывает Российскую Федерацию выполнить решение, вынесенное Международным трибуналом.

– НАТО многократно заявляла, что не видит оснований для использования Россией военной силы против украинских кораблей и военных моряков.

Мы вновь призываем РФ немедленно освободить украинских моряков и вернуть корабли, – сообщили в альянсе.

Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что РФ должна освободить украинских моряков и вернуть корабли Украине.

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Также обе стороны в рамках этого постановления должны до 25 июня предоставить в суд отчеты об инциденте в Керченском проливе.

Напомним, 25 мая Международный трибунал по морскому праву вынес свой приговор относительно 24 украинских моряков и трех кораблей, которые РФ безосновательно захватила 25 ноября 2018 года.

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