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Факти / Світ

Чи виконає Кремль рішення трибуналу у Гамбурзі

Чи виконає Кремль рішення трибуналу у Гамбурзі

Доленосне для України рішення – негайно звільнити українські кораблі Бердянськ, Нікополь і Яни Капу і передати їх Україні, а також негайно звільнити 24 українських військовослужбовців і дозволити їм повернутися до України. Вердикт трибуналу ООН з морського права пролунав рівно через півроку після нападу росіян на українські кораблі у Керченській протоці.

Позов до Росії подала Україна. Дипломати добре розуміють, що це справа на кілька років вперед. Але тимчасові заходи, оголошені трибуналом – це хоч і не остаточна, утім перемога. Проти рішення голосував лише один суддя. Він – росіянин.

До 25 червня Росія має відзвітувати про виконання наказу. МЗС України вже передало до Москви ноту з вимогою вказати час і місце передачі захоплених моряків і кораблів. Відповіді поки немає. Росія вже не перший рік демонструє, що їй начхати на міжнародні правила.

Аргумент Росії: справа не підпадає під юрисдикцію міжнародного трибуналу. Адже він не може розглядати питання, пов’язані із військовими діями. Так вони написали у своїх поясненнях. Але в цьому випадку росіяни потрапили до пастки своєї ж брехні. Адже досі вони категорично заперечували збройний конфлікт. Мовляв, було просте порушення кордону. Українських моряків військовополоненими не визнавали.

Судді постановили: українці не виконували військових дій, а просто йшли з одного порту до іншого. А тому під юрисдикцію трибуналу підпадають. Російська тактика не спрацювала. Але зараз весь світ гадає: яку ж стратегію Москва обере далі?

В історії не було жодного випадку невиконання рішень трибуналу.

Росія з трибуналом справу вже мала. У 2013-му ФСБ захопила судно Arctic Sunrise з екіпажом екологів Green Peace за спробу висадитися на нафтовидобувній платформі в Баренцевому морі. Тоді розвиток подій був схожий з нинішнім. Москва спочатку також не визнавала рішення трибуналу з вимогою відпустити активістів. Але потім ситуація змінилася – Росія відпустила судно і навіть виплатила певну компенсацію, але зробила це так, щоб це не виглядало як рішення трибуналу.

Читайте: Кремль не звільнить моряків на вимогу трибуналу ООН – Пєсков

Яким же буде нинішній сценарій Москви? Версія перша – вона все-таки виконає рішення трибуналу. Але пізніше вказаного терміну – 25 червня і зовсім під іншим соусом. Версія друга – Москва відмовиться відпускати українських моряків. Але Захід може дотиснути. Правда, це варіант – не швидкий. І варіант третій московського сценарію – ні на які поступки Кремль не піде. І тоді на Росію чекають нові санкції. Їх уже наперед називають гамбурзькими.

Росії вже доводилося потрапляти в лещата міжнародної юстиції.

На початку 2000-х за борги уряду перед приватною швейцарською компанією Росія ледь не втратила навіть бойові літаки. Їх заарештували просто на авіасалоні в Ле Бурже.

Затримували на користь швейцарської фірми Нога і навчальний парусник, і навіть колекцію музейних картин. Однак у випадку з українськими кораблями на такі рішучі кроки розраховувати не варто.

А от що може спрацювати, так це відмова багатьох країн надавати дозвіл заходити до своїх портів. З цим Москва також уже стикалася. Під час недавнього дефіле російського авіаносця Адмірал Кузнєцов з Росії до Сирії. Жодна з європейських держав не дала добро на його обслуговування – оскільки всі розуміли, що під звичайним походом насправді крилася участь у війні в Сирії. Корабель довелося з ганьбою заправляти посеред моря.

Чи виконає Кремль рішення трибуналу у Гамбурзі

Захід вже втомився від свідомого ігнорування Кремлем міжнародних правил. І це може зіграти на користь Києву. Морське право – найбільш стабільне з усіх сфер юстиції, бо більшість правил працюють не роками, а вже століттями. А тому існує багато важелів тиску на морі – заборони на користування протоками, на транспортування нафти і газу через підводні трубопроводи тощо.

До того ж, нинішній позов України проти Росії в міжнародних судах – далеко не єдиний. І невиконання вже ухвалених рішень суттєво послабить позицію Кремля в наступних процесах. Уже через тиждень в Гаазі міжнародний трибунал почне слухання за позовом України щодо порушення її прав як прибережної держави.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що НАТО закликає Росію виконати вимоги Міжнародного трибуналу.

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