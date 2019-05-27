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Факты / Украина

Кремль не освободит моряков по требованию трибунала ООН – Песков

В Кремле заявили, что не собираются выполнять требование трибунала ООН немедленно освободить военнопленных украинских моряков.

Кремль не освободит моряков по требованию трибунала ООН – Песков

В Кремле ответили, изменилась ли позиция Москвы в связи с постановлением Международного трибунала ООН по военнопленным украинским морякам.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия не станет исполнять требование трибунала ООН немедленно освободить украинцев.

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Песков отметил, позиция страны-агрессора остается прежней – Кремль намерен “судить” моряков, которые были захвачены в Керченском проливе после завершения следствия.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украины по захвату Россией 24 украинских моряков и 3 кораблей в 2018 году.

Источник: Интерфакс-Украина

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