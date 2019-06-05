5 июня Всемирный день окружающей среды. Ученые представили отчет с негативным прогнозом о состоянии окружающей среды и сроки существования человеческой цивилизации.

Закат человеческой цивилизации спровоцируют изменения климата из-за бездействие правительств разных стран.

Австралийские ученые из Мельбурна опубликовали доклад, где заявили о скорой гибели человеческой цивилизации.

Эксперты убеждены, что двигателем гибели человечества станут стремительные климатические изменения, бездействие правительства, а также дальнейший социальный кризис.

Читайте: Эконалог должен быть соответствующим и стимулировать модернизацию промышленности – министр экологии

Правительства не планируют снижать темпы сжигания ископаемого топлива, а к 2030 году глобальные выбросы достигнут максимального уровня.

В результате уже к 2050 году средняя температура на Земле повысится на 3°C, а к 2100 показатели достигнут 5°C.

Это спровоцирует исчезновение вечной мерзлоты, наступление масштабных засух в Амазонии, изменения в распределении муссонов в Азии и Западной Африке, а также в Гольфстриме, разрушительные погодные явления в Северной Америке, а кроме того – пагубное влияние на экосистему.

Напомним, через два года в странах Евросоюза планируют полностью запретить одноразовые пластиковые изделия. Первые шаги уже сделаны.