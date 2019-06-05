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Факти / Світ

У Всесвітній день довкілля вчені назвали час загибелі людства

5 червня – Всесвітній день довкілля. Вчені представили звіт із негативним прогнозом щодо стану довкілля та терміну існування людської цивілізації.

У Всесвітній день довкілля вчені назвали час загибелі людства

Австралійські вчені з Мельбурна опублікували доповідь, де заявили про швидку загибель людської цивілізації.

Експерти переконані, що рушієм загибелі людства стануть стрімкі кліматичні зміни, бездіяльність урядів, а також подальша соціальна криза.

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Уряди не планують знижувати темпи спалювання викопного палива, а до 2030 року глобальні викиди досягнуть максимальних значень.

У результаті вже до 2050 року середня температура на Землі підвищиться на 3°C, а до 2100 показники досягнуть 5°C.

Це спровокує зникнення вічної мерзлоти, настання масштабних посух в Амазонії, зміни в розподілі мусонів в Азії і Західній Африці, а також в Гольфстрімі, руйнівні погодні явища в Північній Америці, а крім того – згубний вплив на екосистему.

Нагадаємо, через два роки у країнах Євросоюзу планують повністю заборони одноразові пластикові вироби. Перші кроки вже зроблено.

Джерело: Independent

Фото: Getty Images

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