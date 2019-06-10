Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг назвав Росію головною загрозою військового блоку.
Єнс Столтенберг назвав Росію головною загрозою військового блоку НАТО.
– Сьогодні ми стикаємося з найбільш непередбачуваною ситуацією в сфері безпеки. Це – агресивна політика Росії, кіберзагроза, гібридні загрози, нестабільність на Близькому Сході і в Північній Африці і тривала терористична загроза.
У відповідь на це НАТО прискорено проводить найбільше коригування колективної оборони з часів холодної війни, – заявив Столтенберг.
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За його словами, міцні зв’язки між Європою і США зробили НАТО найсильнішим союзом в історії.
Нагадаємо, НАТО може прийняти рішення про посилення військової присутності в Чорному морі.
Джерело: Політика