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Росія стала загрозою для НАТО – Столтенберг

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг назвав Росію головною загрозою військового блоку.

Росія стала загрозою для НАТО – Столтенберг

Єнс Столтенберг назвав Росію головною загрозою військового блоку НАТО.

– Сьогодні ми стикаємося з найбільш непередбачуваною ситуацією в сфері безпеки. Це – агресивна політика Росії, кіберзагроза, гібридні загрози, нестабільність на Близькому Сході і в Північній Африці і тривала терористична загроза.

У відповідь на це НАТО прискорено проводить найбільше коригування колективної оборони з часів холодної війни, – заявив Столтенберг.

Читайте: НАТО підтримує вступ України до Альянсу – Столтенберг

За його словами, міцні зв’язки між Європою і США зробили НАТО найсильнішим союзом в історії.

Нагадаємо, НАТО може прийняти рішення про посилення військової присутності в Чорному морі.

Джерело: Політика

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