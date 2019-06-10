Єнс Столтенберг назвав Росію головною загрозою військового блоку НАТО.

– Сьогодні ми стикаємося з найбільш непередбачуваною ситуацією в сфері безпеки. Це – агресивна політика Росії, кіберзагроза, гібридні загрози, нестабільність на Близькому Сході і в Північній Африці і тривала терористична загроза.

У відповідь на це НАТО прискорено проводить найбільше коригування колективної оборони з часів холодної війни, – заявив Столтенберг.