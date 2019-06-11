Компания Amazon возглавила сотню самых дорогих брендов в мире, обойдя 12-летнего лидера – Google.

Amazon, Apple и Google в тройке лидеров среди самых дорогих брендов в мире по рейтингу BrandZ’s 2019 Top 100 Most Valuable Global Brands.

Стоимость Amazon в 2019 году достигла $315,5 млрд.

Apple также поднялась в рейтинге, заняв второе место со стоимостью $309,5 млрд, а компания Google заняла третье место – $309 млрд.

В перечень также вошел Facebook, заняв шестую позицию с бюджетом $159 млрд. Прямой конкурент Amazon китайская компания Alibaba с каждым годом набирает обороты и в этом году занимает уже седьмую строчку в рейтинге.

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Самым быстрорастущим брендом в 2019 году стал Instagram с увеличением стоимости на 95% с бюджетом $ 28,2 млрд.

Напомним, глава Amazon Джефф Безос показал прототип аппарата для высадки на Луну.

Источник: Kantar

Графика: Карточный Домик