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Amazon очолив рейтинг топ-100 найдорожчих брендів світу

Компанія Amazon очолила сотню найдорожчих брендів у світі, обійшовши 12-річного лідера – Google.

Amazon очолив рейтинг топ-100 найдорожчих брендів світу

Amazon, Apple і Google в трійці лідерів серед найдорожчих брендів у світі за рейтингом  BrandZ’s 2019 Top 100 Most Valuable Global Brands.

Вартість Amazon у 2019 році досягла $315,5 млрд.

Apple також піднялася в рейтингу, зайнявши другу сходинку з вартістю $309,5 млрд, а компанія Google посіла третю сходинку – $309 млрд.

До переліку також увійшов Facebook, зайнявши шосту позицію з бюджетом $159 млрд. Прямий конкурент Amazon китайська компанія Alibaba з кожним роком набирає обертів  і цьогоріч посідає вже сьому сходинку у рейтингу.

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Найбільш швидкозростаючим брендом у 2019 році став Instagram зі збільшенням вартості на 95% з бюджетом $28,2 млрд.

Нагадаємо, голова Amazon Джефф Безос показав прототип апарату для висадки на Місяць.

Джерело: Kantar

Графіка: Картковий Будинок

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