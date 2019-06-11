Компанія Amazon очолила сотню найдорожчих брендів у світі, обійшовши 12-річного лідера – Google.
Amazon, Apple і Google в трійці лідерів серед найдорожчих брендів у світі за рейтингом BrandZ’s 2019 Top 100 Most Valuable Global Brands.
Вартість Amazon у 2019 році досягла $315,5 млрд.
Apple також піднялася в рейтингу, зайнявши другу сходинку з вартістю $309,5 млрд, а компанія Google посіла третю сходинку – $309 млрд.
До переліку також увійшов Facebook, зайнявши шосту позицію з бюджетом $159 млрд. Прямий конкурент Amazon китайська компанія Alibaba з кожним роком набирає обертів і цьогоріч посідає вже сьому сходинку у рейтингу.
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Найбільш швидкозростаючим брендом у 2019 році став Instagram зі збільшенням вартості на 95% з бюджетом $28,2 млрд.
Нагадаємо, голова Amazon Джефф Безос показав прототип апарату для висадки на Місяць.
Джерело: Kantar
Графіка: Картковий Будинок