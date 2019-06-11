Экс-госсекретарь США Джон Керри отказался от участия в президентских выборах 2020 года.

Джон Керри признался, что думал об участии в президенских выборах в США.

Однако, по его словам, это было до того, как Джозеф Байден объявил о своем участии в гонке 2020 года.

Керри сказал, что будет поддерживать Байдена на выборах.

– Я рад, что он в гонке, поскольку мы старые друзья, – сказал политик.

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Свои кандидатуры на участие в выборах президента США 2020 уже выдвинули 23 человека. 25 апреля Джон Байден также объявил о своем участии в президентской гонке.

Недавно бывший госсекретарь и главный соперник Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году Хиллари Клинтон заявила, что отказывается выдвигать свою кандидатуру на выборах 2020.

Фото: John Kerry