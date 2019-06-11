Екс-держсекретар США Джон Керрі відмовився від участі у президентських виборах 2020 року.
Джон Керрі зізнався, що думав про участь у президенських виборах у США.
Проте, за його словами, це було до того, як Джозеф Байден оголосив про свою участь у перегонах 2020 року.
Керрі сказав, що підтримуватиме Байдена на виборах.
– Я радий, що він у перегонах, адже ми старі друзі, – сказав політик.
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Свої кандидатури на участь у виборах президента США 2020 вже висунули 23 особи. 25 квітня Джон Байден також оголосив про свою участь у президентських перегонах.
Нещодавно колишній держсекретар і головний суперник Дональда Трампа на виборах президента США у 2016 році Хіларі Клінтон заявила, що відмовляється висувати свою кандидатуру на виборах 2020.
Фото: John Kerry