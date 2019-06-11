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Вибори у США 2020: Джон Керрі зняв свою кандидатуру

Екс-держсекретар США Джон Керрі відмовився від участі у президентських виборах 2020 року.

Джон Керрі

Джон Керрі зізнався, що думав про участь у президенських виборах у США.

Проте, за його словами, це було до того, як Джозеф Байден оголосив про свою участь у перегонах 2020 року.

Керрі сказав, що підтримуватиме Байдена на виборах.

– Я радий, що він у перегонах, адже ми старі друзі, – сказав політик.

Читайте: Байден має намір брати участь у виборах президента США – ЗМІ

Свої кандидатури на участь у виборах президента США 2020 вже висунули 23 особи. 25 квітня Джон Байден також оголосив про свою участь у президентських перегонах.

Нещодавно колишній держсекретар і головний суперник Дональда Трампа на виборах президента США у 2016 році Хіларі Клінтон заявила, що відмовляється висувати свою кандидатуру на виборах 2020.

Фото: John Kerry

Джерело: Sky News

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