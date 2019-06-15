У Польщі під час авіашоу літак впав в річку, в результаті аварії загинув пілот.

У польському Плоцьку під час авіашоу у суботу, 15 червня, літак Як-52 впав у річку.

Інцидент стався приблизно о 10.35 майже одразу після відкриття авіашоу. Літак Як-52 під час виконання фігури вищого пілотажу впав у Віслу.

У результаті авіакатастрофи загинув пілот літака, який був громадянином Німеччини. Рятувальники дістали літак з річки.

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Наразі на місці події працюють представники Державної комісії дослідження катастроф.

Нагадаємо, 30 травня неподалік села Сестрятин (Рівненська область) сталася аварія військового гелікоптера Мі-8, який виконував навчально-тренувальний політ.