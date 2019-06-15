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В Нотр-Даме впервые после пожара прошла месса

В соборе Парижской Богоматери вечером в субботу, 15 июня, состоялась первая после апрельского пожара месса.

В Нотр-Даме впервые после пожара прошла месса

Вечером 15 июня в соборе Парижской Богоматери состоялась первая месса после пожара, случившегося два месяца назад. На ней присутствовали около 30 человек.

Все собравшиеся, в том числе священники, были в касках, потому что угроза обрушения свода до сих пор устранена не до конца.

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Службу в часовне восточного крыла Нотр-Дама провел архиепископ французской столицы Мишель Опет.

Напомним, возгорание в Соборе Парижской Богоматери началось вечером 15 апреля. Обвалился шпиль и две трети кровли. Основную конструкцию удалось спасти.

Источник: Le Figaro

Фото: Getty Images

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