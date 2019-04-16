У Парижі горить собор Паризької Богоматері. У будівлі обвалилися шпиль і дах. На місце події прибув президент Франції Еммануель Макрон.

1.20. Свої співчуття у зв’язку з пожежею у соборі Паризької Богоматері висловили лідери Німеччини, США, Великої Британії та інших країн.

0.41. Один пожежний серйозно постраждав під час гасіння пожежі.

0.40. Президент США Дональд Трамп, канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем’єр Великої Британії Тереза Мей, глава кабміну Австрії Себастьян Курц висловили співчуття народу Франції у зв’язку з пожежею.

0.36. Україна готова направити своїх найкращих фахівців і реставраторів для робіт по відновленню собору Паризької Богоматері після пожежі.

0.13. Основні конструкції собору Паризької Богоматері не обрушаться, заявили пожежники.

– Ми можемо заявити, що структура Нотр-Дама врятована від повного руйнування, – кажуть вони.

23.51. Частину реліквій з собору Паризької Богоматері вдалося врятувати, у тому числі і терновий вінок Ісуса Христа, а також священні предмети з аббатств Сен-Дені і Сен-Женев’єв.

23.46. Собор Паризької Богоматері прямо зараз. Кадр з дрона. Пожежа триває вже три години, а представник МВС Франції повідомив, що собор, можливо, не вдасться врятувати.

23.10. До гасіння масштабної пожежі у соборі Паризької Богоматері не залучають авіацію через те, що це може привести до обвалення всієї конструкції.

23.04. Представники МВС заявили, що загиблих і постраждалих під час пожежі немає. При цьому мерія Парижа вирішила евакуювати всіх жителів острова Сіте, де розташований Нотр-Дам. Це близько тисячі осіб. На острові також розташовані п’ять готелів – ймовірно, туристів теж евакуюють.

23.00. Пожежні заявили, що не впевнені у тому, що зуміють впоратися з поширенням вогню. Представник Нотр-Дама заявив, що дзвін собору може зірватися, якщо не зупинити вогонь.

Стало відомо, що статуї дванадцяти апостолів, що прикрашають дах собору Паризької Богоматері, були демонтовані в період реставраційних робіт і не постраждали під час пожежі. Але відновлення собору займе не менше 10 років, вважають експерти.

22.06. Державний секретар при Міністерстві внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив, що у результаті пожежі постраждалих немає.

21.53. Пожежні служби гасять будівлю і намагаються врятувати з вогню твори мистецтва, які зберігалися всередині собору Паризької Богоматері.

Президент і прем’єр-міністр Франції приїхали до місця пожежі.

21.18. Дах собору Паризької Богоматері повністю обрушився.

21.02. Шпиль Нотр-Дама згорів дотла і обрушився.

Зараз з вогнем борються з повітря, води і землі.

На місце НП виїхав президент Франції Емманюель Макрон.

На пожежу відреагував президент США Дональд Трамп. Він порадив діяти максимально швидко.

20.28. У центрі столиці Франції горить собор Паризької Богоматері. Дах і шпиль старовинного собору охоплені вогнем, вгору піднімається величезна кількість диму. Шпиль Нотр-Дама практично згорів вщент, від нього мало, що залишилося.

Про причини пожежі не повідомляється.

За даними пожежників, причина загоряння може бути пов’язана з ремонтними роботами. Туристів і прихожан з собору, якому понад 850 років, евакуювали.

Читайте: Ейфелеву вежу вразила блискавка – неймовірні фото

До речі, у Парижі в багатоповерхівці сталася сильна пожежа, після чого прогримів вибух.

Фото: Fraser Rush