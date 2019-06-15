У соборі Паризької Богоматері ввечері в суботу, 15 червня, відбулася перша після квітневої пожежі меса.
Увечері 15 червня в соборі Паризької Богоматері відбулася перша меса після пожежі, що сталася два місяці тому. На ній були присутні близько 30 осіб.
Усі присутні, в тому числі священики, були в касках, тому що загроза обвалення зводу досі не до кінця усунена.
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Службу в каплиці східного крила Нотр-Даму провів архієпископ французької столиці Мішель Опет.
Нагадаємо, загоряння в Соборі Паризької Богоматері почалося ввечері 15 квітня. Обвалився шпиль і дві третини покрівлі. Основну конструкцію вдалося врятувати.
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