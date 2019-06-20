Колишній президент Інтерполу Мен Хунвей зізнався у тому, що брав хабарі.
Колишній президент Інтерполу Мен Хунвей зізнався у тому, що отримав хабарі на суму $2 млн від приватних осіб і бізнесу.
Хабарі Хунвей отримував у період з 2005 по 2017 рік.
Вирок суду у відповідній справі буде оголошено пізніше.
Екс-глава Інтерполу зник у вересні 2018 року коли полетів до Китаю.
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Китайські правоохоронці затримали Хунвея тільки у жовтні того ж року. Незадовго після цього Інтерпол отримав заяву чоловіка про термінову відставку і схвалив її.
До слова, заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка заявив, що незабаром в Україні побачать перші ув’язнення корумпованих топ-чиновників.
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