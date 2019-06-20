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Брав хабарі – екс-глава Інтерполу зізнався у корупції

Колишній президент Інтерполу Мен Хунвей зізнався у тому, що брав хабарі.

Інтерпол

Колишній президент Інтерполу Мен Хунвей зізнався у тому, що отримав хабарі на суму $2 млн від приватних осіб і бізнесу.

Хабарі Хунвей отримував у період з 2005 по 2017 рік.

Вирок суду у відповідній справі буде оголошено пізніше.

Екс-глава Інтерполу зник у вересні 2018 року коли полетів до Китаю.

Читайте: Зеленський готує план боротьби з корупцією в судах

Китайські правоохоронці затримали Хунвея тільки у жовтні того ж року. Незадовго після цього Інтерпол отримав заяву чоловіка про термінову відставку і схвалив її.

До слова, заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка заявив, що незабаром в Україні побачать перші ув’язнення корумпованих топ-чиновників.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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