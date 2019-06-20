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Во время Прямой линии с Владимиром Путиным произошла “DDOS-атака”

Во время Прямой линии с Владимиром Путиным произошел сбой в работе видеозвонков, который объяснили “DDOS-атакой” из Украины.

путін

Во время Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным заявили, что на колл-центр якобы произошла DDOS-атака, из-за которой наблюдались проблемы с видеозвонками.

Проблемы наблюдались в работе приложения Москва Путину.

“Кибернападение” якобы было произведено из-за рубежа.

Читайте: Макароны Прямая линия: в сети высмеяли эфир Путина

Руководитель пропагандистского телеканала Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что атака “была из Украины”.

К слову, жители Набережных Челнов (Россия) подрались во время раздачи бесплатной еды.

Фото: Dreamstime

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