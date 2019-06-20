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Макароны Прямая линия: в сети высмеяли эфир Путина

В сети смеются над Прямой линией с Владимиром Путиным, называя ее очередной ложью.

Макароны Прямая линия: в сети высмеяли эфир Путина

В России началась 17-я по счету Прямая линия с Владимиром Путиным, во время которой глава государства отчитывается о деятельности власти и отвечает на вопросы россиян.

Как всегда, в сети очень скептически относятся к информации, которую Путин пытается донести до народа.

Люди в многочисленных сообщениях высказывают мнение о том, что президент России в очередной раз “навешает лапши” об успехах, умолчав о существующих проблемах людей.

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Факты ICTV собрали самую остроумную реакцию на Прямую линию с Владимиром Путиным.

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Макароны Прямая линия: в сети высмеяли эфир Путина / 13 фотографий

Напомним, Путин заявил, что готов контактировать с Владимиром Зеленским, если получит такое приглашение.

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