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Факти / Світ / Росія

Путін згадав Зеленського та війну на Донбасі під час прямої лінії

На думку президента Росії Володимира Путіна, Володимиру Зеленському потрібно проявити політичну волю для закінчення війни на Донбасі.

Володимир Путін

Володимир Путін під час прямої лінії з росіянами повідомив про те, що президент України Володимир Зеленський повинен проявити політичну волю для припинення війни на Донбасі.

Кроки назустріч – це найпростіше: потрібна політична воля з боку українського керівництва,- заявив Володимир Путін.

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Крім того, Володимир Путін нагадав про важливість та необхідність переговорів з очільниками “ЛДНР”.

На його думку, блокада тимчасово окупованих територій суперечить Мінським умовам.

Раніше Факти ICTV писали про те, що під час Прямої лінії з Володимиром Путіним відбулася “DDOS-атака”.

Джерело: УНІАН

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