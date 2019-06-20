На думку президента Росії Володимира Путіна, Володимиру Зеленському потрібно проявити політичну волю для закінчення війни на Донбасі.

Володимир Путін під час прямої лінії з росіянами повідомив про те, що президент України Володимир Зеленський повинен проявити політичну волю для припинення війни на Донбасі.

Кроки назустріч – це найпростіше: потрібна політична воля з боку українського керівництва,- заявив Володимир Путін.

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Крім того, Володимир Путін нагадав про важливість та необхідність переговорів з очільниками “ЛДНР”.

На його думку, блокада тимчасово окупованих територій суперечить Мінським умовам.

Раніше Факти ICTV писали про те, що під час Прямої лінії з Володимиром Путіним відбулася “DDOS-атака”.