С 8 июля грузинским авиакомпаниям запрещены полеты в Россию.
В Минтрансе РФ сообщили, что грузинским авиакомпаниям с 8 июля запрещают летать в Россию.
В ведомстве отметили, что полеты приостановят до подтверждения их безопасности и до погашения долгов Грузии за навигационное обслуживание.
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21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить россиян на территорию Грузии с 8 июля.
Напомним, антироссийские протесты в Грузии начались в ночь на 21 июня. В результате столкновений пострадали около 240 человек, среди них 80 – сотрудники полиции, еще 160 – митингующие.
Причиной протестов стало выступление на Межпарламентской ассамблеи в грузинском парламенте депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова. Он неожиданно занял место спикера и заговорил на русском языке.
Источник: Дождь