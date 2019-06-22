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Факты / Мир / Россия

Россия полностью прекращает авиасообщение с Грузией

С 8 июля грузинским авиакомпаниям запрещены полеты в Россию.

Россия полностью прекращает авиасообщение с Грузией

В Минтрансе РФ сообщили, что грузинским авиакомпаниям с 8 июля запрещают летать в Россию.

В ведомстве отметили, что полеты приостановят до подтверждения их безопасности и до погашения долгов Грузии за навигационное обслуживание.

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21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить россиян на территорию Грузии с 8 июля.

Напомним, антироссийские протесты в Грузии начались в ночь на 21 июня. В результате столкновений пострадали около 240 человек, среди них 80 – сотрудники полиции, еще 160 – митингующие.

Причиной протестов стало выступление на  Межпарламентской ассамблеи в грузинском парламенте депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова. Он неожиданно занял место спикера и заговорил на русском языке.

Источник: Дождь

Фото: Dreamstime

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