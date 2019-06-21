В Тбилиси участники оппозиционного митинга ворвались в здание парламента Грузии. Полиция применила для разгона демонстрантов слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.

Полиция применила против участников акции протеста в Тбилиси слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. Силовики оттеснили демонстранцив от парламента.

В столкновениях, по последним данным министерства здравоохранения, пострадали около 240 человек, среди них 80 – сотрудники полиции, еще 160 – митингующие.

В целом в протестах приняли участие несколько тысяч человек.

21 июня.

Протесты в Грузии возобновились

Под зданием парламента Грузии 21 июня проходит акция протеста.

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе покинет свой пост из-за протестов, которые разгорелись 20 июня в Тбилиси.

На рассвете после нескольких часов протеста в Грузии полиция завершила операцию по разгону митингующих.

Митингующие остановились у здания Тбилисского государственного университета на проспекте Чавчавадзе. Движение автомобилей через проспект Руставели восстановили, городские службы расчистили территорию от мусора.

Лидер оппозиционной партии Новая Грузия Георгий Вашадзе анонсировал сбор людей 21 июня в 19.00 на проспекте Руставели.

20 июня.

Утром начались протесты в Тбилиси (Грузия). Это произошло во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия, которую возглавлял депутат Госдумы России Сергей Гаврилов. Он неожиданно занял место спикера и заговорил на русском языке.

Это возмутило фракции Европейская Грузия и Единое национальное движение – они сорвали заседание и потребовали от русских покинуть помещение.

Уже вечером люди вышли к парламенту и перекрыли проспект. Они держали в руках плакаты, с требованием к россиянам покинуть Грузию: “Российские оккупанты, вон!”

Протестующие требовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахар и главы Службы госбезопасности Вахтанга Гомелаури. Причина – визит российских депутатов.

Гаврилова буквально эвакуировали из отеля, потому что его автомобиль забросали подручными средствами.

Спикер парламента Ираклий Кобахидзе, глава правящей партии Грузинская мечта Бидзина Иванишвили и премьер-министр Мамука Бахтадзе извинились за то, что Гаврилов занял кресло главы парламента Грузии.

Во внутренний двор парламента прорвались около сотни человек. Полицейские сначала пытались помешать штурму без силовых методов.

Глава МВД Грузии Георгий Гахар назвал происходящее штурмом государственных институтов, позже сказал, что готов уйти в отставку.

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Кстати, Сергей Гаврилов выступал за признание независимости Абхазии и Южной Осетии, оккупированных РФ в 2008 году. Более того, в грузинской оппозиции утверждают, что он принимал участие в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов.

















Протесты в Грузии: полиция разогнала демонстрантов, около 240 пострадавших (ОНЛАЙН) / 4 фотографии

Напомним, посол Украины в Грузии Игорь Долгов устроил демарш президенту Межпарламентской ассамблеи православия, российскому депутату Сергею Гаврилову – в знак протеста против сопротивления со стороны Москвы желанию Украины получить томос об автокефалии.

Источник: Новости-Грузия

Фото: Николай Левшиц