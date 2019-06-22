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Росія повністю припиняє авіасполучення з Грузією

З 8 липня грузинським авіакомпаніям заборонені польоти в Росію.

Росія повністю припиняє авіасполучення з Грузією

У Мінтрансі РФ повідомили, що грузинським авіакомпаніям з 8 липня забороняють літати в Росію.

У відомстві зазначили, що польоти припинять до підтвердження їх безпеки і до погашення боргів Грузії за навігаційне обслуговування.

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21 червня президент РФ Володимир Путін підписав указ, що забороняє російським авіакомпаніям перевозити росіян на територію Грузії з 8 липня.

Нагадаємо, антиросійські протести у  Грузії почалися у ніч на 21 червня. У результаті зіткнень постраждали близько 240 осіб, серед них 80 – співробітники поліції, ще 160 – мітингувальники.

Причиною протестів став виступ на Міжпарламентській асамблеї в грузинському парламенті депутата російської Держдуми Сергія Гаврилова. Він несподівано зайняв місце спікера і заговорив російською мовою.

Джерело: Дождь

Фото: Dreamstime

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