Голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький не набрав необхідної кількості голосів для обрання на пост віце-голови Парламентської асамблеї Ради Європи.

Результати голосування свідчать, що учасники ПАРЄ не проголосували за російську кандидатуру на посаду віце-спікера парламенту.

Голова ПАРЄ Ліліан Морі Паск’є зазначила, що всього в голосуванні взяли участь 198 осіб з 316 учасників асамблеї.

– Леонід Слуцький не отримав абсолютної більшості голосів, і це означає, що ми повинні будемо провести другий тур з обрання заступника голови асамблеї, представленого від РФ.

У другому турі необхідно буде набрати більшість голосів за умови, що 159 осіб, які представляють асамблею, візьмуть участь в голосуванні, — оголосила вона у прямому ефірі засідання.