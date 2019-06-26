Голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький не набрав необхідної кількості голосів для обрання на пост віце-голови Парламентської асамблеї Ради Європи.
Результати голосування свідчать, що учасники ПАРЄ не проголосували за російську кандидатуру на посаду віце-спікера парламенту.
Голова ПАРЄ Ліліан Морі Паск’є зазначила, що всього в голосуванні взяли участь 198 осіб з 316 учасників асамблеї.
– Леонід Слуцький не отримав абсолютної більшості голосів, і це означає, що ми повинні будемо провести другий тур з обрання заступника голови асамблеї, представленого від РФ.
У другому турі необхідно буде набрати більшість голосів за умови, що 159 осіб, які представляють асамблею, візьмуть участь в голосуванні, — оголосила вона у прямому ефірі засідання.
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Якщо кандидат не буде в другому турі обраний, значить, місце заступника голови залишиться вакантним.
Нагадаємо, у ПАРЄ проголосували за резолюцію, яка регламентує зміни санкційного режиму і повернення РФ до роботи в Асамблеї.