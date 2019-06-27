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Факти / Світ

Столтенберг: НАТО готує відповідь на вихід РФ з ДРСМД

НАТО збирається зміцнити оборону, якщо Росія не повернеться до виконання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Столтенберг: НАТО готує відповідь на вихід РФ з ДРСМД

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс може зміцнити оборону проти російських ракетних систем, якщо РФ не повернеться до виконання ДРСМД до серпня.

За його словами, ракети Росії SSC-8 становлять загрозу безпеці, на яку НАТО має намір відповідати, якщо РФ не повернеться до виконання ракетного договору. Міністри вже дали свою згоду на це.

Читайте: Росія стала загрозою для НАТО – Столтенберг

Серед потенційних заходів називали зміцнення повітряної і протиракетної оборони, проведення навчань, розвідку і спостереження, безпеку та ефективність програми ядерного стримування.

– Міністри підтвердили сьогодні, що ми не маємо наміру розміщувати нові наземні ядерні ракети в Європі. Ми не будемо віддзеркалювати те, що робить Росія. Ми не хочемо нової гонки озброєнь, – підсумував генсек НАТО.

Нагадаємо, Держдума РФ ухвалила закон, який призупиняє дію ракетного договору з США.

Джерело: Укрправда

Фото: Dreamstime

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