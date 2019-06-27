НАТО збирається зміцнити оборону, якщо Росія не повернеться до виконання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс може зміцнити оборону проти російських ракетних систем, якщо РФ не повернеться до виконання ДРСМД до серпня.

За його словами, ракети Росії SSC-8 становлять загрозу безпеці, на яку НАТО має намір відповідати, якщо РФ не повернеться до виконання ракетного договору. Міністри вже дали свою згоду на це.

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Серед потенційних заходів називали зміцнення повітряної і протиракетної оборони, проведення навчань, розвідку і спостереження, безпеку та ефективність програми ядерного стримування.

– Міністри підтвердили сьогодні, що ми не маємо наміру розміщувати нові наземні ядерні ракети в Європі. Ми не будемо віддзеркалювати те, що робить Росія. Ми не хочемо нової гонки озброєнь, – підсумував генсек НАТО.

Нагадаємо, Держдума РФ ухвалила закон, який призупиняє дію ракетного договору з США.